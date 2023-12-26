بالكاجوال.. كارولين عزمي تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام| شاهد

شاركت الفنانة كارولين عزمي، عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وظهرت كارولين في الصور بإطلالة صيفية متميزة، مرتدية تيشيرت بالون البني وبنطلون جينز، وحازت على إعجاب متابعيها.

يذكر أن كارولين عزمي شاركت في الحكاية الثالثة من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، وتحمل الحكاية اسم"لسه فيه أمل"، وهي مكونة من 5 حلقات، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام، ويشارك في بطولة الحكاية مجموعة من الوجوه الصاعدة منهم محمد المولي، وهنا يسري، وشهد الشاطر، وآخرون.