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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التخطيط توجه بإنشاء لجنة للمهارات القطاعية ضمن هيكل المجلس القومي للأجور..تفاصيل

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قرارا، بتشكيل لجنة للتنسيق بين الوزارات المختلفة  وتتبع المجلس القومي للأجور تحت اسم " لجنة المهارات القطاعية".


قال قرار الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الصادر في الجريدة الرسمية اليوم تحت رقم 115 لسنة 2023؛ والذي تضمن ان يكون مقر اللجنة القاهرة الكبري كمقر رئيسي، وتختص اللجنة بالتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية و المعنية بتنمية المهارات والاشراف علي المجالس القطاعية للعمل في مصر.

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يتم تحديد احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمستقبلية تنظيم مشاركة أصحاب الاعمال بهدف رفع مستوي القوي البشرية بما يحقق المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلي والخارجي وتحديث و تطوير نظم أساليب تأهيلها وتدريبها لتنافس المستويات الدولية.


وحدد القرار اعضاء والهيكل التتنظيمي للجنة والتي يتم تشكيلها برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ويحل محله وزير القوي العاملة.

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