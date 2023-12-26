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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 3 جنود إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع على حدود لبنان

صدى البلد

أفادت شبكة العربية في نبأ عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بأن 3 جنود إسرائيليين أصيبوا بصاروخ مضاد للدروع في مستوطنة أدميت على حدود لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ، مقتل أحد جنوده بصاروخ مضاد للدروع أطلق من جنوبي لبنان الأسبوع الماضي.

في الوقت نفسه قام طيران الاحتلال الحربي ، اليوم الثلاثاء، بشنّ غارتين جويتين بالصواريخ مستهدفاً أراضٍ زراعية في بلدة ميس الجبل الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

وقامت قوات الاحتلال باعتقال، 15 فلسطينيا، بينهم فتاتان وصحفي من محافظة بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، كلا من الصحفي حمد علي طقاطقة (31 عاما)، وأحمد فيصل طقاطقة (47 عاما)، وعمران عبد ربه ثوابتة (24 عاما)، ومحمد عماد ثوابتة، ومحمد خالد طقاطقة، ومحمد صلاح ديرية، وعدي ماهر ثوابتة، وحسن محمود طقاطقة، وفادي محمد طقاطقة، ويوسف محمد طقاطقة.

وفي مخيم عايدة شمالا، اعتقل الاحتلال الشقيقين الأسيرة ليندا منير جعارة (30 عاما)، وموسى جعارة (26 عاما)، وياسمين أبو سرور (25 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

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