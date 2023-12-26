سرايا القدس تقصف مستوطنات عسقلان وسديروت وغلاف شمال غزة

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية سرايا القدس ، اليوم الثلاثاء، قصف مستوطنتي عسقلان وسديروت ومستوطنات غلاف غزة الشمالي برشقات صاروخية.

كما أعلنت سرايا القدس عن خوض مجاهديها اشتباكات ضارية بالقذائف المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون مع قوات الاحتلال المتوغلة في محاور التقدم شرق وشمال خانيونس منذ ساعات الصباح.

كما استهدفت سرايا القدس آليتين عسكريتين صهيونيتين بقذيفتي "RPG" في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

ودك مجاهدو سرايا القدس التجمعات العسكرية للعدو الصهيوني بوابل من قذائف الهاون في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

كما قصفت عناصر سرايا القدس مستوطنتي "سديروت" و"نير عام" برشقة صاروخية.