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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشرقية تعلن خطة لمنع دخول التوك توك داخل مدينة الزقازيق

توك توك
توك توك

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تنفيذ خطة لغلق ومنع دخول مركبات التوك توك داخل مدينة الزقازيق بمناطق شارع الجلاء وشارع عبد العزيز علي والمحافظة ومنطقة القومية وشارع طلبة عويضة بالتعاون مع إدارة المرور، مشدداً على ضرورة اتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين وذلك لإعادة الإنضباط للشارع الشرقاوي واستعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وقال محافظ الشرقية، إن انتشار مركبات التوكتوك بالشوارع والميادين تُعد مشكله مجتمعية تحتاج الي تضافر جهود جميع أفراد المجتمع والوقوف جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتصدي لهذه المشكلة التي تؤرق الشارع الشرقاوي لما تسببه من ازدحام وتكدس مروري.

وأكد المحافظ على مدير إدارة المرور  بإستمرار شن الحملات المفاجئة لضبط مركبات التوكتوك المخالفة لخطوط السير ومصادرتها وتوقيع غرامات مالية على المخالفين  لإعادة الانضباط للشارع وتخفيفاً لحدة الزحام داخل المدينة

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ناشد محافظ الشرقية المواطنين بعدم استخدام "التوكتوك" كوسيلة مواصلات داخل المدينة لما تسببه من حدوث تكدسات مرورية نتيجة قيام بعض سائقيه بالسير عكس الاتجاه وعدم الالتزام بإشارات المرور وخط السير الممنوح له ولمساعدة الأجهزة التنفيذية في ممارسة عملهم وتسهيل الحركة المرورية داخل المدينة.

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الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الحملات المفاجئة السير عكس الاتجاه الحركة المرورية تسهيل الحركه المروريه سير عكس الاتجاه ماكينة غسيل كلوي مدينة الزقازيق مستشفى السعديين

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