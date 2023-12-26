أورمان الشرقية: 17 ماكينة غسيل كلوي وأجهزة طبية لمستشفى السعديين بـ«منيا القمح»

أكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية ان جمعية الأورمان سلمت تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية وبالتعاون مع مديرية الصحة والسكان، (17) ماكينة غسيل كلوى، و(10) أجهزة مسح ضوئي، ووحدة تربيزة عمليات، بالاضافة الى تشغيل محطة تحليل مياه لمستشفى السعديين المركزي بمركز منيا القمح.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية ان ذلك جاء في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الشرقية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالنهوض بالمنظومة الطبية، وتقديم كافة أوجه الدعم للمستشفيات الحكومية ورفع مستوى أدائها لخدمة المرضى وسد احتياجتها من الأجهزة التكميلية والمعدات الضرورية مما يساعد في تقديم خدمات أفضل لصالح المرضى وبخاصة غير القادرين منهم، ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم مستشفى السعديين المركزي جاء ليساهم فى زيادة القدرة الإستيعابية لوحدات الغسيل الكلوى بالمستشفى والقضاء علي قوائم الإنتظار ولضمان إستمرار تقديم الخدمة الطبية للمرضى لرفع العبء عن كاهلهم وتخفيف آلامهم وأوجاعهم.

وأشار شعبان إلى أن هذه الخطوة تأتى إيمانًا من جمعية الأورمان بأهمية الأنشطة الخيرية التى تدعم صحة المواطنين، حيث أنها الركيزة الأساسية للعمل والبناء، بما يتماشي مع أهداف التنمية المستدامة في توفير الصحة الجيدة.

ولفت شعبان، إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الشرقية التي تقوم بتذليل جميع العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة من خلال البحوث الميدانية التي تقوم بها الجمعية.