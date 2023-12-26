عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أورمان الشرقية: 17 ماكينة غسيل كلوي وأجهزة طبية لمستشفى السعديين بـ«منيا القمح»

صدى البلد

أكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية ان جمعية الأورمان سلمت تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية وبالتعاون مع مديرية الصحة والسكان، (17) ماكينة غسيل كلوى، و(10) أجهزة مسح ضوئي، ووحدة تربيزة عمليات، بالاضافة الى تشغيل محطة تحليل مياه لمستشفى السعديين المركزي بمركز منيا القمح.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية ان ذلك جاء في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الشرقية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالنهوض بالمنظومة الطبية، وتقديم كافة أوجه الدعم للمستشفيات الحكومية ورفع مستوى أدائها لخدمة المرضى وسد احتياجتها من الأجهزة التكميلية والمعدات الضرورية مما يساعد في تقديم خدمات أفضل لصالح المرضى وبخاصة غير القادرين منهم، ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم مستشفى السعديين المركزي جاء ليساهم فى زيادة القدرة الإستيعابية لوحدات الغسيل الكلوى بالمستشفى والقضاء علي قوائم الإنتظار ولضمان إستمرار تقديم الخدمة الطبية للمرضى لرفع العبء عن كاهلهم وتخفيف آلامهم وأوجاعهم.

بيطرى الشرقية: تحصين 518 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

وأشار شعبان إلى أن هذه الخطوة تأتى إيمانًا من جمعية الأورمان بأهمية الأنشطة الخيرية التى تدعم صحة المواطنين، حيث أنها الركيزة الأساسية للعمل والبناء، بما يتماشي مع أهداف التنمية المستدامة في توفير الصحة الجيدة.

ولفت شعبان، إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الشرقية التي تقوم بتذليل جميع العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة من خلال البحوث الميدانية التي تقوم بها الجمعية.

التضامن الاجتماعي الحمى القلاعية والوادي المتصدع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الغسيل الكلوى الصحة والسكان الشرقية القيادة السياسي القيادة السياسية بيطري الشرقية تقديم الخدمة الطبية توجيهات القيادة السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: إسقاط جسم طائر على بعد ٢ كم من سواحل مدينة دهب المصرية

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

أحسن لاعب بالأهلي.. حسن المستكاوي يشيد بتأهل الأحمر إلى نهائي السوبر

50 جنيها| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن الآن.. وهذا ثمن البيض

«الذهب اتجنن»| الأصفر يسجل أعلى قمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 مفاجأة

عيار 21 يسجل رقما تاريخيا.. أسباب اضطراب أسعار الذهب في السوق المحلية

صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد| فيديو

ترشيحاتنا

الداخلية تداهم مصنعين لانتاج أسلاك الكهرباء المغشوشة بالقليوبية

السفاح الصامت كلمة السر.. كشف غموض مصرع أسرة كاملة في الشرقية «فيديوجراف»

تراجع مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم

35 مليون متابع في 9 ساعات|كلمات محمد صلاح عن غزة تلهب المشاعر «فيديوجراف»

تفاصيل جلسة صلح منتظرة بين فتوح وشيكابالا بعد التجديد للزمالك.. فيديو

رابطة الأندية: غرامة مليون جنيه على نادي الزمالك في هذه الحالة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتلبس أيه في رأس السنة.. الأرصاد تفاجئ المواطنين.. ايه الحكاية

حصاد 2023.. نجوم ونجمات دخلن القفص الذهبي

خضع لعملية تجميل وهذا عمره الحقيقي.. هاني شاكر يثير الجدل بأحدث تصريحاته في لبنان

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى بالمنطقة الجنوبية العسكرية

فيديو

منخفض جوي وأمطار تضرب البلاد .. ماذا سيحدث ؟

الموعد الرسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور | تعرف عليه

الذهب اتجنن والأسعار صادمة | مفاجأة في عيار 21 الآن

نوال "مخصماك" ترد بقوة على اتهامها بمطربة الأغنية الواحدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ