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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير في الشئون الروسية: فشل الهجوم الأوكراني المضاد.. فيديو

صدى البلد

أكد الدكتور سمير أيوب الخبير في الشؤون الروسية، أن القوات الروسية استولت على مدينة حيوية وهي مدينة مارينكا الاستراتيجية،  التي يمكن أن تبعد مرمى المدفعية الأوكرانية عن عاصمة إقليم دونيستك.

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وقال سمير أيوب في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" مع قرب نهاية العام الحالي تبين فشل الهجوم الأوكراني المضاد، وتورط الغرب الذي دعم كييف هذا الهجوم وقال إن أوكرانيا ستحقق فيه انتصارات ولم يحدث".

 

وأضاف سمير أيوب :" أوكرانيا والدول الغربية لا يمكن أن تتحدث عن فشل هذا الهجوم، لأن مجرد الحديث عن فشل هذا الهجوم يعني هزيمة لهم".

 

وأوضح أن هناك جناحان في النظام الأوكراني، الأول هو الجانب المتطرف الذي يريد الاستمرار في الحرب، والثاني الجانب المنفتح على مفاوضات تنهي الحرب.

خبير روسيا أوكرانيا الحرب الأوكرانية اخبار التوك شو

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