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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية كبيرة في هجوم جوي على مدينة فيودوسيا

مقاتلات اوكرانية
مقاتلات اوكرانية

قال قائد القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا نفذت هجوما جويا على مدينة فيودوسيا في شبه جزيرة القرم، وذلك بعد أن قال حاكم شبه جزيرة القرم الذي عينته روسيا إن الهجوم أدى إلى نشوب حريق في منطقة الميناء بالبلدة.

وقال قائد القوات الجوية الأوكرانية، ميكولا أوليشوك، على تطبيق الرسائل تيليجرام، دون تقديم دليل، إن الهجوم دمر سفينة حربية روسية كبيرة، وهي سفينة الإنزال نوفوتشركاسك.

'والأسطول في روسيا يتضاءل أكثر فأكثر! شكرًا لطياري القوات الجوية وكل من شارك في هذا العمل!' - قال أوليشوك.

ولم يتسن التحقق من التقرير بشكل مستقل ولم يصدر تعليق فوري من روسيا.

وكثيراً ما بالغت كل من روسيا وأوكرانيا في تقدير الخسائر التي تزعم كل منهما أنها ألحقتها بالأخرى في الحرب التي دامت 22 شهراً، في حين قللت من تقدير الخسائر في الأرواح والمعدات.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال سيرجي أكسيونوف، حاكم شبه جزيرة القرم الذي عينته روسيا، إن الهجوم الأوكراني أدى إلى حريق في منطقة الميناء بالبلدة وتم احتواؤه على الفور.

وقال أكسيونوف عبر تيليجرام: 'جميع خدمات الطوارئ ذات الصلة موجودة في الموقع'. 'سيتم إجلاء سكان عدة منازل.'

وأظهرت لقطات نشرتها عدة وكالات أنباء روسية على تطبيق تيليجرام انفجارات قوية وحرائق فوق منطقة الميناء.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال سيرجي أكسيونوف، حاكم شبه جزيرة القرم الذي عينته روسيا، إن الهجوم الأوكراني أدى إلى حريق في منطقة الميناء بالبلدة وتم احتواؤه على الفور.

وقال أكسيونوف عبر تيليجرام: 'جميع خدمات الطوارئ ذات الصلة موجودة في الموقع'. 'سيتم إجلاء سكان عدة منازل.'

وأظهرت لقطات نشرتها عدة وكالات أنباء روسية على تطبيق تيليجرام انفجارات قوية وحرائق فوق منطقة الميناء.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في خطوة تمت إدانتها على نطاق واسع في عام 2014.

 

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