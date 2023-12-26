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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أشباه الموصلات.. تايوان تمدد العقوبات ضد روسيا وبيلاروسيا

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية

قالت وزارة الاقتصاد التايوانية، اليوم الثلاثاء، إنها وسعت قائمة السلع الخاضعة للعقوبات المفروضة على روسيا وروسيا البيضاء ردا على الحرب الأوكرانية ولمنع استخدام السلع التايوانية عالية التقنية في أغراض عسكرية.

 

وقالت وزارة الاقتصاد التايوانية إن هذه الخطوة اتخذت "من أجل تحقيق التعاون الدولي ومنع تصدير بضائعنا عالية التقنية للأغراض العسكرية"، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.

وتشمل القائمة معدات لصنع أشباه الموصلات، التي تعد تايوان رائدة في إنتاجها على مستوى العالم، بالإضافة إلى بعض المواد الكيميائية والأدوية.

 

وقالت الوزارة التايوانية في بيان إن العقوبات الجديدة تتسق مع تلك التي أعلنها بالفعل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى.

وقام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وآخرون مؤخراً بجمع حطام الأسلحة من ساحات القتال الأوكرانية وتوصلوا إلى "قائمة أولويات عالية مشتركة" للأجزاء والمعدات الإلكترونية والميكانيكية التي تستخدم على نطاق واسع في التطبيقات التجارية ويمكن استخدامها لصنع الأسلحة.

 

وأدانت تايوان الحرب الروسية الأوكرانية وانضمت إلى العقوبات الغربية، على الرغم من أن هذه الخطوة رمزية إلى حد كبير، حيث لا يوجد سوى الحد الأدنى من التجارة المباشرة بين الجزيرة وروسيا.

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