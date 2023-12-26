بعد الهزيمة من فيوتشر.. اتحاد الكرة يصدم باتشيكو بهذا القرار

أعلن عامر العمايرة الخبير التحكيمي عن تغريم باتشيكو ٢٠ ألف جنيه عما بدر منه تجاه الإعلامين.

وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: " ‏تغريم جيمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز

20 ألف جنيه لما بدر منه تجاه أحد الإعلاميين خلال المؤتمر الصحفي".

قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة المصري عددا من العقوبات لمباريات السوبر المصري المقامة بدولة الإمارات، وجاءت كالتالي :

- إيقاف محمد إبراهيم لاعب سيراميكا أربع مباريات و غرامة 20 ألف جنيه للطرد للسلوك غير الرياضي لما بدر منه اتجاه الحكم في مباراة فريقه أمام الأهلي بكأس السوبر المقام بالإمارات.

- توقيع غرامة 25 ألف جنيه على نادي سيراميكا لما بدر من الجهاز الفني و الجهاز الإداري للاعتراض الجماعي.

- تغريم المدير الفني لنادي فيوتشر ريكاردو فوروموسينيو 20 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد في خلال أسبوعين لعدم التزامه بالبروتوكول أثناء المؤتمر الصحفي.