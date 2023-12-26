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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وضع لها مخدر في العصير.. طالبة المطرية ضحية علاقة آثمة

صدى البلد

قرر المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية إحالة المتهم بالتعدي جنسيا على طالبة المدرسة بالمطرية البالغة من العمر 15 عاما للجنايات بأن عاشرها معاشرة الأزواج عن طريق الخديعة.  

وقال والد المجنى عليها أثناء التحقيق أمام النيابة، إن ابنته لم تتجاوز 15 عاما، واكتشف أنها حامل بسبب قيام متهم باختطافها وافقدها عذريتها بعد أن أسقاها مادة مخدرة.

واستطرد قائلا: "اللي حصل أن انا بنتي عندها 15 سنة و في المدرسة لسه و من يومين لقيت والدتها بتقولي إنها حامل ولما قعدت معاها عشان اعرف ازاي ده حصل عرفت منها أن هي كانت تعرف واحد كان عايز يتقدملها وأنه كان بيكلمها من تليفون واحد قريبه وفضل يكلمها لما اخد رقمها عشان اتصل من عنده كذا مره ومن حوالي شهرين راح عند المدرسة عندها وهي متعرفش شکله وقالها انه معاه صور ليها وإنه أخذها عن طريق هاكر".

وقالها تيجي معاه لبيته عشان يشيل الصور ويمسحها فراحت معاه وهي، خايفة وأخدها بيته في المطرية وكان في ستات قرايبه ولما قعدت أداها مادة في مياه ومشروب غازي وكحك ولما شربت وکلت فقدت وعيها واعتدى عليها جنسيا وهي مش حاسة بنفسها وبعد كده صحاها وقالها يلا عشان تروحي وأداها سلسلة وإنسيال وقالها اهديكي خاتم بس السايبر تحت قافل المرة اللي جاية هديلك الخاتم وهي مكنتش تعرف اللي حصل و سابت الموضوع ومحكتلناش وبعد كده من يومين كانت بترجع والدورة الشهرية بتاعة السيدات مقطوعة عنها بقالها فترة فوالدتها خافت وأخذتها لمركز رعاية الطفل في الجيزة وحللت لها دم للحمل وطلعت حامل وروحت معاها للمكان اللي المتهم فيها وعرفت عنوانه وروحت بيها للقسم عشان اعمل المحضر.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم  بدائرة قسم شرطة المطرية محافظة القاهرة خطف المجني عليها من غير تحايل او اكراه بان استغل حداثة عمرها موهما إياها بالزواج منها وساقها لمسكنه باعدا إياها عن أعين ذويها تمهيدا للنيل من جسدها.

وأوهمها أنه يريد أن يتقدم لها ولكنه استطاع أن يحصل علي صور لها وهي عارية تماما ثم قام بتهديدها واحضرها بتلك الطريقة إلى منزله ثم وضع لها مادة مخدرة في زجاجة مياه معدنية وقام بجريمته والتي اكتشفت بعد ذلك أنها حامل .

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