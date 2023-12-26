وسائل إعلام: جثمانا المواطن الكويتي ومرافقه السعودي سيصلان إلى الكويت غدا الأربعاء

ذكرت وسائل إعلام كويتية اليوم الثلاثاء أن جثماني المواطن الكويتي ومرافقه السعودي سيصلان إلى الكويت غداً الأربعاء.

وأوضح مصدر دبلوماسي لصحيفة "القبس" الكويتية أن وزارة الخارجية ممثلة في سفارة الكويت لدى العراق تعكف حالياً على إنهاء إجراءات نقل الجثمانين، وفور وصولهما إلى البلاد سيتم تسليمهما إلى ذويهما.

وذكر المصدر الدبلوماسي أن هذا يجري بالتوازي مع متابعة التحقيقات التي تجريها السلطات العراقية في هذه الواقعة.

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أكدت اليوم أن الكويتي والسعودي قتلا بانفجار عبوة ناسفة قديمة من مخلفات داعش، وتم العثور على جثتيهما في صحراء الانبار الكبرى.

وذكرت السومرية نيوز العراقية، أمس الاثنين أن مواطنين كويتين اختطفا في محافظة الأنبار وحرق سياراتهما، وأفاد مصدر أمني عراقي أن محاولة "داعشية" جرت لاختطاف كويتيين بين محافظتي الانبار وصلاح الدين.