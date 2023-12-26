ترامب خلال رسالة تهنئة بعيد الميلاد: أتمنى أن تتعفن في الجحيم يا "بايدن"

نشر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تهنئة بعيد الميلاد متمنيا اللعنة الأبدية على أعدائه السياسيين وتحدث عن جهودهم المزعومة للتدخل في انتخابات عام 2024 من خلال منع الناخبين من إعادته إلى السلطة.

ووصلت سلسلة رسائل ترامب بمناسبة عيد الميلاد إلى ذروتها، مع منشور تهنئة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمدعي الفيدرالي، جاك سميث، وقادة العالم.

وكتب ترامب: “أتمنى أن تتعفن في الجحيم.. مرة أخرى، عيد ميلاد سعيد”.

وأشار الرئيس الأمريكي السابق، إلى خليفته بأنه”جو بايدن المحتال” وقال إن سميث هو “الأمل الوحيد” للرئيس الحالي للفوز بإعادة انتخابه في عام 2024.

ويحاكم سميث ترامب في قضيتين جنائيتين - يزعم سوء التعامل مع الوثائق السرية ومحاولة إلغاء فوز بايدن في انتخابات 2020 - ويحاول الفوز بإدانات قبل أن يذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع في نوفمبر المقبل.