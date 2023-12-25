بسبب بايدن "غير الكفء".. إعلان مفاجئ من ترامب بشأن الاحتفال بعيد ميلاد

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إنه يواجه صعوبه في قضاء عيد ميلاد رائع بسبب رئيس الدولة الحالي، الملتوي وغير الكفء، جو بايدن.

وكتب ترامب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “من الصعب قضاء عيد ميلاد جميل عندما يكون لديك رئيس ملتوي وغير كفء يريد وضع خصمه السياسي خلف القضبان”.

وكان ترامب، قدم التماسا إلى محكمة الاستئناف في واشنطن العاصمة لإسقاط الاتهامات التي تزعم أنه سعى إلى تخريب انتخابات عام 2020.

يأتي هذا التطور، وفقا لصحيفة الجارديان، في أعقاب سلسلة من المواجهات القانونية بين الفريق القانوني لترامب ووزارة العدل.

ووفقا لتقرير الجارديان، يقول محامو ترامب إنه محمي قانونيا من المسؤولية عن الإجراءات المتخذة أثناء خدمته كرئيس. ويؤكد التسجيل، الذي تم تقديمه في وقت متأخر من يوم السبت، على حصانة ترامب من الملاحقة القضائية على الأعمال الرسمية التي قام بها خلال فترة رئاسته.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار المحكمة العليا الأمريكية برفض طلب المحامي الخاص جاك سميث لتسريع النظر في مسألة الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية.