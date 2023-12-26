ننشر أسماء طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية الفائزين بالمسابقة الوطنية للمهارات

أعلنت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فوز طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمكان الصدارة في في المسابقة الوطنية للمهارات .

أكدت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها ، أنه قد حصل 24 طالب وطالبة من طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، على المراكز الأولى والثانية والثالثة بالمسابقة (منهم 9 في المركز الأول) .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد ، قائمة اسماء طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية الفائزين في المسابقة المسابقة الوطنية للمهارات :

* زياد عاطف عتريس مصطفى - مدرسة غبور٢ للتكنولوجيا التطبيقيه الجيزة - تكنولوجيا السيارات - الاول

* يوسف أسامة أنور محمد - مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية الجيزة - تكنولوجيا السيارات - الثالث

* ميشيل موريس وهيب فلتس - مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية مدينة نصر القاهرة - حلول برمجيات تكنولوجيا المعلومات لألعمال Business for Solutions Software IT - الاول

* سلمى خميس عبدالعزيز - مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية القاهرة - حلول برمجيات تكنولوجيا المعلومات لألعمال Business for Solutions Software IT - الثانى

* جني محمود محمد - مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية القليوبية - مجوهرات Jewellery - الاول

* رقيه عادل عبد الحميد حسن - مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية القليوبية - مجوهرات Jewellery - الثاني

* ابراهيم بسام عبدالجواد ابراهيم مقلد - مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية بورسعيد - الطاقة المتجددة Energy Renewable - الاول

* محمود مصطفي محمود العزب محمد - مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية بورسعيد - الطاقة المتجددة Energy Renewable - الثاني

* أيمن محمد على السيد جمعة - مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية بورسعيد - الطاقة المتجددة Energy Renewable - الثالث

* يوسف رعد - مدرسة السلام للتكنولوجيا التطبيقية القاهرة - الخراطة باستخدام برمجة الحاسب الآلى Turning CNC - الاول

* ناجي ايهاب ناجي - مدرسة السلام للتكنولوجيا التطبيقية القاهرة - الخراطة باستخدام برمجة الحاسب الآلى Turning CNC - الثاني

* يوسف هاني معوض لطف الله - فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية الشرقية - الخراطة باستخدام برمجة الحاسب الآلى Turning CNC - الثالث

* أحمد مصطفي مصطفي شحاتة عوض - مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية بورسعيد - تركيبات كهربائية Installations Electrical - الاول

* احمد عاطف عبدالغفار العيسوي - مدرسة السلام للتكنولوجيا التطبيقية القاهرة - تركيبات كهربائية Installations Electrical - الثاني

* احمد محمد محمد السيد الشابوري - مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية بورسعيد - تركيبات كهربائية Installations Electrical - الثالث

* عمرو محمد عشري السيد - مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية - تكنولوجيا التصميم الجرافيكي Technology Design Graphic - الاول

* محمود سعيد عبدالجواد - مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية - تكنولوجيا التصميم الجرافيكي Technology Design Graphic الثاني

* بيانسي احمد فتحي - مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية - تكنولوجيا التصميم الجرافيكي Technology Design Graphic الثالث

* محمود رضا عبدالله - مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية الدقهلية - كابلات شبكة المعلومات Cabling Network Information - الاول

* محمد عاطف محمد - مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية الجيزة - كابلات شبكة المعلومات Cabling Network Information - الثاني

* حبيبة ماهر محمد - مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية الاسكندرية - كابلات شبكة المعلومات Cabling Network Information - الثالث

* كريم حسام الدين فرج سيد غراب - مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية القاهرة - إدارة أنظمة شبكات تكنولوجيا المعلومات - الاول

* احمد محمد السيد محمد - مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية القاهرة - إدارة أنظمة شبكات تكنولوجيا المعلومات - الثاني

* احمد على محمد احمد - مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية الجيزة - إدارة أنظمة شبكات تكنولوجيا المعلومات - الثالث

المسابقة الوطنية للمهارات

جدير بالذكر أن المسابقة الوطنية للمهارات تتم كل عاميين، بين كل شباب العالم فى الدول المختلفة، للتسابق فى مدى إكسابهم للمهارات المستخدمة .

واستهدف اجراء المسابقة الوطنية للمهارات ، تشكيل فريق مصري يشارك في المسابقة العالمية للمهارات WorldSkills بالعاصمة الفرنسية باريس خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث شارك في المسابقة الوطنية للمهارات ١٥٠٠ طالب ووصلت التصفية إلى ٤٥ طالبا.