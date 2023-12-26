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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: خط التجارة العربي يساعد في تعظيم الاستفادة من الموانئ المصرية

الدكتور محيي السايح
الدكتور محيي السايح

قال الدكتور محيي السايح، عميد كلية النقل البحري بالأكاديمية العربية، إن خط التجارة العربي واحد من الخطوط الهامة في التبادل التجاري، خاصة أن العراق لها أنشطة تجارية كبيرة ومن أقرب النقط المحورية لخدمة التجارة الدولية ما بين الشرق الأوسط في منطقة الخليج وعمق الشرق الأوسط من خلال الأردن ثم مصر. 

حديث عن خط التجارة العربي 

وأضاف "السايح"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع من خلال قناة "المحور"، أن خط التجارة العربي هو خط تجارة لوجستي وهو يخدم دول الخليج والأردن ومصر من خلال السوق البرية والبحرية وأيضا من خلال السكك الحديدية، وأغلب البضائع التي سيتم نقلها من خلال هذا الخط ستكون منتجات يتم استيرادها من الشرق الأقصى وبعض مواد الخام التي يتم تصديرها من منطقة الخليج العربي والأردن إلى مصر. 

وتابع، أن هذا الخط لوجستي إذ أنه يجمع أكثر من وسيلة نقل على هذا الخط وهي وسيلة النقل البري باستخدام عربات النقل أو السكك الحديدية باستخدام القطارات والنقل البحري من خلال موانئ نويبع والعقبة، والخط البري من خلال شبه جزيرة سيناء من خلال بورسعيد ودمياط وجرجوب ومنها إلى أوروبا وأمريكا، وهو ما يجعل مصر محور للتجارة الإقليمية والتجارة الدولية، لتكون همزة الوصل ومحور ارتكاز حركة التجارة من الشرق الأقصى وهي مكان خاص بالمنتجات، وسيعزز من قيمة مصر واستغلالها للموقع الجغرافي والاستراتيجي. 

واستكمل، أن خط التجارة العربي يساعد في تعظيم الاستفادة من الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط، لافتا إلى أن الطرق كانت موجودة من قبل ولكن يتم إعادة إحيائها واستغلالها بشكل أفضل. 

خط التجارة العربي الشرق الاوسط التجارة العربية برنامج 90 دقيقة قناة المحور

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