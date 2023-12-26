رقم مميز جديد لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

سجل محمد صلاح نجم ليفربول، رقما مميزا وتاريخيا بقميص الريدز في الدوري الإنجليزي.

وشارك صلاح أساسيا في مباراة بيرنلي وليفربول، اليوم الثلاثاء، على ملعب تيرف مور، ضمن الجولة 19 للبريميرليج.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، فإن صلاح رفع رصيده من المشاركات في البريميرليج، إلى 250 مباراة.

وشارك صلاح مع ليفربول، في 237 مباراة بالبريميرليج، في حين لعب مع ناديه السابق تشيلسي 13 مباراة.

ويعتبر صلاح، أكثر لاعب سجل بقميص ليفربول في البريميرليج، برصيد 149 هدفا.

واستعاد ليفربول نغمة الانتصارات، بالتغلب على مضيفه بيرنلي بهدفين دون رد.

وبتلك النتيجة ارتقى ليفربول إلى صدارة الترتيب مؤقتا بعدما رفع رصيده إلى 42 نقطة، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 11 نقطة في المركز 19.