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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وعود سعودية بإطلاق مشاريع جديدة.. الرئيس التونسي يلتقي وزير الصناعة بالمملكة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، حرص تونس على توفير مناخ سليم وملائم لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في البلاد وإرساء علاقات شراكة وتبادل مع نظرائهم التونسيين في عدة قطاعات واعدة على غرار الطاقات المتجددة وتحلية المياه والصحة والصناعات الدوائية، وتوفير كل أسباب النجاح لهذا التعاون في كل المجالات. 

وبحسب البيان الصادر من رئاسة الجمهورية التونسية، أشاد الرئيس التونسي، خلال استقباله وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، بعمق علاقات الأخوة والتضامن القائمة بين تونس والسعودية منذ ما قبل استقلال البلد المغاربي وبعده، مجددا التأكيد على العزم الثابت على مواصلة العمل سويا مع خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، من أجل تعزيز هذه الروابط المتينة وتنويعها في شتى المجالات لما فيه خير الشعبين التونسي والسعودي ومصلحتهما المشتركة. 

من جانبه، نقل الوزير السعودي للرئيس التونسي تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده رئيس مجلس الوزراء السعودي، مشيرا إلى أن المشاركة المكثفة ورفيعة المستوى لممثلين عن الهياكل الرسمية وقطاع الأعمال السعودي في اللجنة المشتركة التي تعقد أشغالها بتونس تعكس الحرص الكبير للمملكة، بتوجيهات من القيادة السعودية، على إعطاء دفع أقوى للتعاون الثنائي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. 

كما أعرب عن عزم السعودية على إطلاق مشاريع جديدة وتحفيز رجال الأعمال والمستثمرين على تعزيز حضورهم في تونس في ظل ما تشهده بلادنا من إصلاحات من شأنها إعادة الثقة في البيئة الاستثمارية فيها.

جاء استقبال سعيد، للوزير السعودي بندر الخريف، ووفد يضم سعد الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك الاستيراد والتصدير السعودي، وحسن الحويزي، رئيس مجلس اتحاد  الغرف السعودية، وعمر العجاجي رئيس الجانب السعودي في مجلس رجال الأعمال التونسي السعودي. 

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وعود سعودية بإطلاق مشاريع جديدة.. الرئيس التونسي يلتقي وزير الصناعة بالمملكة


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