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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإعدام لقاتلة طفل برميل المش بالأقصر

محكمة
محكمة

قضت  محكمة جنايات الأقصر اليوم الثلاثاء  برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، بالاعدام شنقا للمتهمة فى قضية طفل برميل المش بالاقصر. 

وكانت محكمة جنايات الأقصر قد نظرت فى محاكمة المتهمة بقتل الطفل إبراهيم سيد حساني، المشهور إعلاميا بطفل برميل المش، للمرة الرابعة، القضية المقيدة برقم 5590 لسنة 2022، والذي قتل على يد زوجة خاله، وذلك عقب تغيب الطبيب الشرعي عن الحضور.

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وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي دائرة قسم مركز شرطة الأقصر، بلاغاً باختفاء الطفل "إبراهيم سيد حساني" 5 سنوات، بنجع العقاربة التابع لمدينة الطود، إذ عثر على جثة طفل داخل برميل مش بمنزل خاله عقب تغيبه بعدة أيام، وعقب التحقيق جرى ضبط "أميرة. م.ا" زوجة خاله والتي تبلغ من العمر 31 عامًا، وتحويلها إلى النيابة العامة التي وجهت لها تهمة القتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، في القضية رقم 5590 لسنة 2022 جنايات مركز الأقصر، والمقيدة برقم 1154 لسنة 2022 كلي الأقصر.

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