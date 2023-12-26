"تضامن الأقصر": تسليم 182 جهازا تعويضيا لأصحاب الهمم بقرى ونجوع المحافظة

أكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر محمد حسين بغدادي أن المديرية سلمت اليوم/الثلاثاء/ 182 جهازا تعويضيا لمساعدة أصحاب الهمم غير القادرين، ورفع المعاناة بقرى ونجوع المحافظة .



وأكد بغدادي - في بيان - على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة ، مشيرا إلى أنه تم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع الجمعية.



من جانبه .. قال مدير عام الأورمان ممدوح شعبان، إن تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بمثابة مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياة حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الآخرين في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية ، ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الأخرين.



وأشار شعبان إلى أن الدعم الكبير الذي تقدمه الأورمان يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في الأقصر وفي المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها على مستوى المحافظة .



من ناحية أخرى، قال وكيل وزارة التموين بالأقصر تامر صلاح مختار، إن الرقابة التموينية قامت اليوم بضبط 147 كيلوجراما من الدواجن واللحوم المفرومة وزبادي منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي بناحية شارع يوسف حسن بندر بالأقصر.