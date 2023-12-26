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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الأقصر تعلن أسماء الفائزين بمسابقة الطالب المثالي

صدى البلد

انتهت لجنة التحكيم بمسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية، على مستوى جامعة الأقصر، من إعلان الفائزين بالمسابقة بمختلف كليات الجامعة للعام الجامعي 2023 / 2024.

 

وحصل الطالب محمد ممدوح كليه الطب البشري، على المركز الأول طلبة، وحصلت الطالبة منار منتصر كلية الحاسبات والمعلومات على المركز الأول طالبات، وحصل الطالب محمد بدوى، كلية الحاسبات والمعلومات، على المركز الثانى طلبة، والطالبة ريهام عبد الرحمن، كليه الألسن طالبات على المركز الثاني.

وهنأ الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، الطلبة والطالبات الفائزين، مؤكدًا حرص الجامعة على تنمية مواهب الشباب وتحفيزهم؛  لمواصلة تقدمهم،  وتخريج كوادر واعية ومسؤولة.

وأكد رئيس الجامعة أنه في إطار حرص إدارة الجامعة على دعم ورعاية الطلاب المتميزين وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد في الدراسة؛ سيتم تكريم الطلاب،   مما يسهم في حث باقي الطلاب على التفوق، واكتشاف الطلاب المتميزين أصحاب المواهب العلمية والثقافية الذين يمثلون نموذجاً مثالياً للطالب الجامعي، فضلًا عن تنمية الوعي الثقافي لدي طلاب الجامعة.

وتكونت لجنة التحكيم من كل من: الدكتور محمود النوبي أحمد، والدكتور محسن الطوخي، والدكتورة أسماء محي الدين، تحت إشراف ادارة النشاط الاجتماعى برعاية الشباب المركزية بقيادة ذكاء محمد صبرى.

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