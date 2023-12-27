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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طبيب باطنة يحذر من المشروبات الغازية: قد تصاب بهذا المرض

المشروبات الغازية
المشروبات الغازية

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، إن السكر هو أخطر شيء ممكن يضعه الإنسان في فمه، إذ أن الإنسان حينما يتناول علبة صغيرة 250 ميللي من المشروبات الغازية يزيد معدل الإصابة بمرض السكر من 12 لـ 26%، فضلا عن أمراض في الدم وأمراض القلب والسرطان. 

حديث عن خطورة السكر 

وأضاف "حمدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أن منظمة الصحة العالمية طالبت دول العالم بتقليل استخدام السكر تحت 50 جرام في اليوم، وتناول السكر أمر ضار جدا.

وتابع، أن 12 دولة نجحوا في توصيل مستوى السكر لـ 30 جرام في اليوم، ومتوسط الاستهلاك في مصر 90 جرام يوميا، وزجاجة المشروبات الغازية بها 9 ملاعق من السكر، لافتا إلى أن مصر من أعلى عشر دول في العالم في استهلاك السكر ولذلك معدلات السمنة والسكر في مصر مرتفعة بشكل كبير. 

واستكمل، أن مصر إذا خفضت استهلاك السكر للمعدل العالمي استهلاك مصر سينخفض لـ 1.1 مليون طن، في ضوء أن استهلاك مصر 3.2 مليون طن وهو ما يوفر أكثر من مليار ونصف طن. 

وواصل، أن أخطار السكر تضاهي أخطار التدخين، إذ أن استهلاك السكر مرتبط بأمراض القلب وهو السبب الأول في الوفيات، والاستهلاك الضخم لمصر للسكر يعد بمثابة الانتحار، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية تحدثت أن بدائل السكر لا تستخدم لخفض الوزن وهذه ليست معلومة جديدة بأي شكل من الأشكال. 

السكر مرض السكر شريف عامر استخدام السكر منظمة الصحة العالمية

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