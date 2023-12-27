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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 معلمين في انقلاب أتوبيس مدرسة خاصة بسوهاج

صدى البلد

أصيب 5 معلمين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر انقلاب أتوبيس تابع لمدرسة خاصة، على الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انقلاب أتوبيس تابع لمدرسة خاصة دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبین أنه أثناء سير الاتوبيس قيادة المدعو (محمود ع.ع.ا- 35 سنة، سائق، ويقيم دائرة مركز دار السلام)، بالطريق الزراعي الشرقي، اختلت عجلة القيادة بين يديه؛ ما أدى لانحرافه وانقلابه على جانب الطريق.

نتج عن ذلك إصابة كل من:" المدعوة شيماء خ.م.ع- 27سنة- مدرسة- وتقيم دائرة مركز سوهاج- باشتباه كسر بالكتف الايمن، والمدعوة يوستينا ج.و- 22 سنة- مدرسة- وتقيم شارع الشريف دائرة قسم ثانٍ سوهاج- بكدمة بالرقبة والجبهة، والمدعوة كرستينا م.ع- 22 سنة- مدرسه- وتقيم دائرة قسم ثانٍ سوهاج- بجرح بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم".

“والمدعو الحسيني م.ع 24 سنة، مدرس، ويقيم دائرة مركز اخميم، بكدمات متفرقة بالجسم، والمدعو اسامة ص.ل 51 سنة، مدرس، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، بكدمات متفرقة بالجسم”، وبسؤال قائد الأتوبيس والمصابين، قرروا بمضمون ما سبق.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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