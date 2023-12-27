إكسترا نيوز: دخول 40 شاحنة مساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح اليوم|فيديو

قال عوض الغنام، مراسل إكسترا نيوز بالعريش، إن عدداً قليلاً من الشاحنات دخلت عبر معبر رفح إلى قطاع غزة أو خروج عدد المصابين أو الجرحى من القطاع، ويرجع ذلك للاحتلال الإسرائيلي تحت حجة عملية التفتيش، ومن ثم بلغ عدد الشاحنات اليوم نحو 40 شاحنة فقط.

دخول 4 شاحنات سولار وشاحنتي من الغاز للقطاع

وأضاف "الغنام"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن عدد المصابين الذين عبروا من قطاع غزة إلى الحدود المصرية نحو 6 إصابات فقط، وسُمِح بدخول 7 سيارات إسعاف مجهزة للقطاع تُبُرِّع بها من بعض الدول العربية، كما دخلت 4 شاحنات سولار وشاحنتي من الغاز.

وأوضح أن معبر كرم أبوسالم لم يدخل عبره أي شاحنة إطلاقا، خاصة أنه يعد الرئة التي يتنفس منها قطاع غزة اقتصاديًا، حيث كان يعبر منه قبل هذه الأحداث وفي السنوات الماضية ما بين 500 إلى 600 شاحنة كحركة تجارة يومية تضم السلع كلها التي تحتاجها قطاع غزة، وذلك في إطار الاتفاقية الدولية الخاصة بالمعابر التي يشرف عليها الاتحاد الأوروبي منذ 2005 بعد نتائج الانتفاضة الثانية.