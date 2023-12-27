عاجل
«الجمهورية»: الجهود المصرية مستمرة لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات «الأهرام»: اهتمام الدولة بتطوير البحيرات يزيد قدرة مصر على الاستفادة من ثروتها السمكية أخبار الفن: أبطال فيلم «كارت شحن» يحتفلون بالعرض الخاص.. دينا الشربيني ضيفة Sold out مع محمود سعد 10 يناير انقذوا «مكة».. طفلة تعاني من ضمور العضلات الشوكي وتبحث عن العلاج أهم الأخبار|الأرصاد تحذر من 48 ساعة قاسية تبدأ اليوم.. قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار 7500 حاج غدًا.. مفاجأة مدوية عن صفقة الأهلي المنتظرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الميكانيكي بيقولك.. أهم أسباب نقص مياه التبريد في سيارتك

مياه الردياتير
مياه الردياتير

تظهر العديد من المشاكل المتعلقة بالتبريد في السيارة، ومن أهمها نقص مياه الردياتير في المحرك، وتعتبر مهمته خفض درجة حرارة المحرك، لذلك يجب التأكد من مستوى المياه داخل الردياتير باستمرار لضمان سلامة السيارة.

 

أسباب نقص مياه الردياتير من محرك السيارة:

حدوث ثقب داخل الأنابيب المقاومة للحرارة والبرودة الموجودة داخل الردياتير.

وجود عطل في منظم الحرارة (الثرموستات) الموجود بالسيارة

عطل في مضخة الماء أو المروحة المسؤولة عن تبريد السيارة.

تسريب في الغطاء أسفل الردياتير.

وجود كمية من الهواء داخل نظام التبريد.

إهمال متابعة مستوى الماء داخل الردياتير

 

أهم النصائح لتزويد مياه الردياتير في السيارة

الكشف عن مياه الردياتير، وينصح بعدم فتح غطاء الردياتير ولا غطاء قربة المياه في المحرك عندما يكون ساخناً، لتتجنب اندفاع الماء الساخن من الردياتير، وتفادي حدوث حروق بالغة، فينصح الخبراء بتجنب فتح الغطاء إلا عند التأكد من انخفاض مستويات الحرارة في السيارة.

اختيار الوقت المناسب، ويفضل تزويد مياه الردياتير خلال فترة الصباح الباكر، وقبل إدارة المحرك وتشغيله، يتم فحص مياه الردياتير، وتزويدها في حالة نقصانها.

بعد انخفاض درجة حرارة المحرك، قم بفك غطاء قربة المياه في المحرك وقم بزيادة الماء إليها حتى يصل الى العلامة العليا فيها max

عند إضاءة اللمبة الخاصة بالحرارة في التابلوه، فيتم إطفاء السيارة حتى تهدأ، ثم إعادة تدويرها مرة أخرى قبل وضع المياه في الردياتير.

قم بفك غطاء قربة المياه ببطيء لتفريغ ضغط الهواء المتواجد في داخلها.

الردياتير مياة الردياتير محرك السيارة نظام التبريد حرارة المحرك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر نص اتهام أمن الدولة لمدير الكسب غير المشروع وآخرين بسبب معلومات سرية

الاثنين المقبل إجازة بالجهاز المصرفي بأمر البنك المركزي .. لهذا السبب

استبعاد الشناوي والشحات والونش من قائمة كأس الأمم..ولغز اختيار فيتوريا لـ عبدالله السعيد

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

عيار 21 الآن يسجل رقما خياليًا|تحرك صادم بأسعار الذهب لأول مرة بمصر

وضع لها مخدر في العصير.. طالبة المطرية ضحية علاقة آثمة

7 لاعبين يطالبون بالرحيل.. تعديلات إجبارية في تشكيلة كولر أمام فيوتشر بنهائي السوبر

موضوعات متعلقة

جنرال موتورز تصدر أمر إيقاف بيع شيفروليه بليزر الكهربائية بعد تقارير الأعطال

سعر رينو داستر الجديدة في مصر

لفترة محدودة.. أشهر سيارات أوبل بدون جمارك

فرصة.. هيونداي I20 بدون جمارك

حصاد 2023.. أغلى سيارات من إنتاج رولز رويس

9 مليون دولار.. مواصفات أغلى سيارات بوجاتي الخارقة | صور

بتسهيلات جديدة.. بيجو 2008 بدون جمارك وأوفر برايس

بـ 170 ألف جنيه.. مواصفات أشهر سيارة هاتشباك فرنسية

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة ورعدية تضرب 6 محافظات.. والقاهرة بالمساء|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن الطقس

ضياء السيد يتحدث عن أسباب تألق كوكا وإمام عاشور مع الأهلي

بنسبة 4 إلى 5%|روسيا تعتزم خفض إمدادات النفط إلى أوروبا نهاية العام

ضياء رشوان: الجيش الإسرائيلي يفقد مصداقيته في نظر الإسرائيليين

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

بعد تراجعها بقوة.. مفاجأة جديدة بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

للحامل.. فوائد مذهلة عند تناول البطاطا

طريقة عمل الجندوفلى الإسكندرانى

طريقة عمل كفتة الأرز

فيديو

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

على رأسهم صلاح .. نجوم يحلمون بتحقيق أول لقب مع بلادهم هذا العام.. فيديوجراف

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ