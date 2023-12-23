حصاد 2023.. سيارات خارقة ظهرت وتألقت خلال العام

شهد عام 2023 ظهور عدداً كبيراً من السيارات الخارقة التي تعمل بالكهرباء أو البنزين أو كلاهما معاً، ما يعرف بالهايبر كار أو السيارات الهجينة، حيث استثمرت العديد من العلامات التجارية الكبرى في تطوير محركاتها الخارقة لضخ قوة أكبر، بالإضافة لتطوير التصميم الخارجي الذي يمثل أحد أهم العوامل المؤثرة في قطاع السيارات الخارقة.

كوينيجسيج ريجيرا

كوينيجسيج ريجيرا

تتميز سيارة كوينيجسيج ريجيرا بمحرك V8 توين تيربو بسعة 5000 سي سي، يولد قوة تصل إلى 1100 حصان، بالإضافة لثلاث محركات كهربائية تعمل جنباً الى جنب لترتفع القوة الاجمالية الى 1500 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الي 2000 نيوتن/متر، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال 2.8 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 404 كيلومتر في الساعة، وقد تزيد الى 531 حسب تصريحات الشركة المنتجة لها.

تبدأ أسعار السيارة كوينيجسيج ريجيرا بـ 3 ملايين دولار وسيقتصر إنتاجها على 80 نسخة فقط.

Bohema Super car

Bohema Super car

جاءت السيارة الخارقة Bohema بمحرك V6 مزدوج التوربو سعة 3.8 لتر، مرتبط بمحرك نيسان جي تي آر، حيث عقدت الشركة التشيكية صفقة توريد للمحركات مع صانع السيارات الياباني نيسان، نتج المحرك 700 حصان (522 كيلووات)، و 535 رطل قدم (725 نيوتن متر) من عزم الدوران، تبلغ سرعة السيارة 300 كيلومتر في الساعة.

يبدأ سعر Bohema Super car من 1.3 مليون دولار ويقتصر على 10 نماذج فقط.

لامبورجيني سيان

لامبورجيني سيان

حصلت سيارة لامبورجيني سيان على محرك V12 ، يتألف من 12 سلندر، بسعة 6500 سي سي، بقوة 819 حصان و عزم دوران يصل الي 758 نيوتن/متر، و ناقل حركة أوتوماتيكي من سرعات، وتتسارع من وضع السكون حتي 100 كم/ساعة في زمن قدره 2.8 ثانية فقط بلغت سرعتها القصوى 355 كيلومتر/ ساعة.

يبدأ سعر السيارة لامبورجيني سيان FKP 37 بـ 3.5 مليون دولار.

أستون مارتن فالهالا

أستون مارتن فالهالا

تأتي سيارة أستون مارتن فالهالا بمحرك V8 ثماني الأسطوانات مزود بشاحن توربيني سعة 4000 سي سي مع نظام دفع هجين بقوة 937 حصان وعزم دوران يصل إلي 1000 نيوتن/متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات، وتبلغ قدرتها علي التسارع من وضع السكون حتي 100 كم/س في زمن قدرة 2.5 ثانية فقط وتصل سرعتها القصوى 330 كم/س.

تبدأ أسعار السيارة "أستون مارتن فالهالا" مليون و 300 ألف دولار تقريباً.

مكلارين سولوس

مكلارين سولوس

تتوفر السيارة الرياضية ماكلارين سولوس بمقعد واحد، وسرعة قصوى تزيد عن 320 كيلومتر في الساعة، وتعتبر مقتبسة من سيارات فورمولا 1 التي ينتجها مصنع مكلارين، ومدعومة بمحرك V10 بسعة 5.2 لتر بسعة 5.2 لتر يضخ قوة تصل الى 829 حصانا، مع تسارع من 0 إلى 100 كيومتر في الساعة خلال 2.5 ثانية فقط.

سيبدأ سعر السيارة ماكلارين سولوس بـ 3.6 ملايين دولار.