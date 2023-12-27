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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

جرائم القـ تل في فرنسا.. رجل ينهي حياة زوجته وأطفاله

صدى البلد

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على رجل يبلغ من العمر 33 عامًا للاشتباه في قتل زوجته وأطفاله الأربعة، وبدأ التحقيق بعد العثور على جثثهم الخمس في شقة ، على بعد 40 كيلومترا شمال شرق باريس.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، الضحايا هم امرأة وأطفالها الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين تسعة أشهر و10 سنوات، ووصف المدعي العام جان بابتيست بلادييه مشهد العنف الشديد عندما وصلت الشرطة إلى الشقة، مع وجود برك من الدماء في مكان الحادث.

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وقال في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن الشقة لم تظهر عليها أي علامة على السطو ولم يكن والد الأطفال حاضرا، وشعر الجيران بالخطر بعد أن حاولت إحدى الجارات الوصول إلى العائلة عدة مرات، وعندما رأت الستائر مغلقة، قررت أن هناك خطأ ما.

وقالت لوسائل إعلام فرنسية إنها عثرت على دماء على مقبض الباب وأمام الباب، ثم اتصلت بالشرطة، وتتبعت الشرطة المشتبه به من خلال اتباع لقطات كاميرات المراقبة، واعتقلته في نهاية المطاف في منزل والده في منطقة سيفران القريبة.

وقال بليدير إن المشتبه به كان معروفا لدى الشرطة بسبب قضية عنف منزلي سابقة، على الرغم من أنه ليس لديه سجل جنائي، وفي عام 2019، قبل شهر من ولادة الطفل الثالث للزوجين، هاجم المشتبه به شريكته بسكين، بحسب المدعي العام.

وتحقق الشرطة القضائية في فرساي في جرائم القتل. وقال بليدير إن الأم وابنتيها الأكبر سنا، اللتين تبلغان من العمر 10 و7 سنوات، أصيبتا بعدد كبير من الطعنات، أما الطفلان الأصغران، وهما صبي يبلغ من العمر أربعة أعوام ورضيع يبلغ من العمر تسعة أشهر، فلم تظهر عليهما أي جروح واضحة على جسديهما وقد تعرضا للخنق.

وقال الجيران إن الأم البالغة من العمر 35 عاماً كانت لطيفة وتتحدث مع الجميع، وقالت إحدى النساء إن الزوجة تحدثت عن اكتئاب زوجها بعد أن فقد زوجها وظيفته.

وفي أعقاب الهجوم في عام 2019، لم توجه الأم أي اتهامات وتم إسقاط القضية بسبب الصحة العقلية لشريكها في ذلك الوقت.

وقال بليدير إنه أثناء تفتيش الشقة، تم العثور على وثائق قد تشير إلى دخوله مستشفى للأمراض النفسية في عام 2017 ووصفة طبية للمهدئات، وشهدت منطقة باريس مؤخرًا سلسلة من عمليات قتل الأطفال:

وفي أواخر نوفمبر، اعترف رجل يبلغ من العمر 41 عاماً بقتل بناته الثلاث، وأعمارهن 4 و10 و11 عاماً، وسلم نفسه. وعثرت الشرطة عليهن ميتات في منزله ببلدة ألفورتفيل، في الضواحي الجنوبية الشرقية لولاية فلوريدا، وفي أكتوبر، قتل شرطي بناته الثلاث قبل أن ينتحر في منزله في فيمارز في فال دواز.

اتهامات اعتقلت الشرطة الفرنسية الضحايا

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