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رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد الصاوي يمارس رياضة «الكيك بوكسينج» في أحدث ظهور عبر إنستجرام |شاهد

خالد الصاوي يمارس
خالد الصاوي يمارس رياضة «الكيك بوكسينج»

نشر الفنان خالد الصاوي فيديو جديدًا عبر  حسابه بتطبيق انستجرام .

وظهر خالد الصاوي وهو يمارس رياضة «الكيك بوكسينج» في إحدى صالات الرياضة.

وأشاد الفنان خالد الصاوي، بالصداقة القوية التى تجمعه مع الفنان شريف منير من بداية أعمالهما الفنية عام 1990.

لمشاهدة الفيديو من هنا 

وقال خالد الصاوي، فى تصريحات تليفزيونية، "صداقتي بشريف منير بتبدأ من سنة 1990 من بداية أعمالنا الفنية، وكانت أغلب أعمالنا بتتصور فى مصر وبتعرض فى الخليج، بس وقوفه جمبي فى الوقت دا كان مهم جدًا".

وأضاف خالد الصاوي، “مجتش فرصة نشتغل مع بعض فى عمل جديد، ولما جت الفرصة دلوقتي مينفعش أقول لأ”. 

وكشف الفنان شريف منير فى تصريحات تليفزيونية، عن تفاصيل فيلمه الجديد “ليه تعيشها لوحدك”، والذى يتعاون فيه مع زميله خالد الصاوي.

وقال شريف منير "خالد الصاوي صديقي من زمان وبدايتنا مع بعض، كنت أنا يمكن سابق شوية، خالد ممثل من نوع خاص أنا شبهته بالممثل العالمي رود ستايجر، لأنه ممثل تقيل وقوي".

وعن تعاونهما فى فيلم “وليه تعيشها لوحدك”، يقول شريف منير: "الفيلم رومانسي وفيه شوية مزيكا ومشاعر راقية وأحاسيس متناقضة وفيه تمثيل حلو، أنا وخالد الصاوي طالعين أصدقاء دراسة وكنا بنلعب مزيكا مع بعض وكانت حالة موجوة زمان وبترجع بينا من خلال أحداث قوية".

الفنان خالد الصاوي الفنان شريف منير كيك بوكسينج ليه تعيشها لوحدك

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