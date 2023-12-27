حمدي فتحي يشارك صورة مع ابنه بالعمرة| شاهد

شارك حمدي فتحي، لاعب النادي الأهلي السابق، صوراً عبر ستوري حسابه الشخصي على انستجرام.

وظهر بصحبة ابنه من الحرم المكي، اثناء آداء العمرة.

وحرص حمدي فتحي لاعب نادي الوكرة القطري، على توجيه رسالة خاصة للنادي الأهلي، بعد حصد المارد الأحمر برونزية كأس العالم للأندية على حساب نادي أوراوا الياباني.

ونشر حمدي فتحي عبر حسابه بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" : "ألف مبروك للنادي الأهلي برونزية كأس العالم للأندية".

وتوج الأهلي بـ الميدالية البرونزية في المرة الرابعة في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للاندية بعد الفوز على أوراوا الياباني برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.