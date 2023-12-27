لا معاملة خاصة بعد الآن.. الاحتلال يتخذ قرارات ضد العاملين في الأمم المتحدة

ستتوقف إسرائيل عن منح تأشيرات الدخول تلقائيا للعاملين في الأمم المتحدة، حسبما أعلن متحدث باسم الحكومة ، مضيفا أن الكيان المحتل سيقوم بدلا من ذلك بفحص الطلبات على أساس كل حالة على حدة، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي، زعم المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي: "المسؤولون الدوليون يوجهون اللوم إلى إسرائيل للتستر على حماس".

ووصف ليفي، هذا الإعلان بأنه: "توضيح بشأن تورط الأمم المتحدة في هذا الصراع"، وأشار إلى أن الأمم المتحدة فشلت في إدانة حماس بسبب اختطاف المساعدات وشن الحرب من المستشفيات.

وقال: "لقد كانوا شركاء متواطئين في استراتيجية حماس للدروع البشرية".

ويقول ذلك بتجاوز المتعارف عليه دوليا بخرق التسهيلات الممنوحة للأمم المتحدة للعمل في البلدان المتضررة أو التي في حالة حرب .