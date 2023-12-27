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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يوافق على إقامة مبنى شبكات لمناطق الخانكة والمرج

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

وافق عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على عدد من قررات التخصيص من بينها  الطلب المقدم من شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بتعديل تخصيص قطعة أرض مساحتها ١٤٤٠م2 بسعر المثل لإقامة مبنى شبكات للمرج والخانكة ليكون التسعير على أساس أنها أرض يقام عليها مبنى خدمي لتقديم خدمة عامة لجمهور المشتركين ، والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها ١٥٠ م2 بعزبة الأهالي بالقناطر الخيرية  لإقامة مكتب بريد عليها.


جاء ذلك إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها.


وتابع المحافظ توجيهاته بالاجتماع حيث بحث سيادته مع الأجهزة التنفيذية موقف المعدات الميكانيكية المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل جميع الصيانات اللازمة في المعدات الهندسية والإغاثية ؛ لتكون قادرة على إدارة الأعمال بشكل فعال وكفاءة عالية في الميدان .


كما وجه مسئولي الحملات الميكانيكية بمراجعة كل المعدات والعناصر الهندسية من سيارات وعربيات كسح ولوادر للاطمئنان على سلامة عملها بشكل جيد وفعال  لإدارة الأعمال بكفاءة في الميدان ووقت الحاجة ، والعمل على تحديث السيارات بصفة مستمرة، لتكون مستعدة لأي طوارئ بالمحافظة، بالإضافة إلى عمل الصيانة اللازمة وفقاً للإمكانيات المتاحة بالتعاون مع الشركات الموجودة على أرض المحافظة لتكون قادرة على إدارة الأعمال بكفاءة عالية وبشكل فعال.
 

وشدد محافظ القليوبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

القليوبية محافظ القليوبية قررات التخصيص توزيع الكهرباء شبكات للمرج

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