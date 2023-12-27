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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باتشيكو: احترم الإعلام المصري.. وأواجه سيراميكا كليوباترا بهؤلاء

صدى البلد

قال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إنه يحترم الإعلام المصري ولم يكن يقصد أي إهانة للصحافة المصرية خلال المؤتمر الصحفي الذي جرى بعد مباراة الفريق أمام فيوتشر في السوبر المصري بالإمارات، مشددا على أنه طوال فترتي عمله في مصر لم يخرج مطلقا عن النص ودائما سعيد بالتواجد في مصر، ولا يقصد مطلقا أي إهانة لشخص أو إعلام مصري، وفي المقابل يستحق كذلك أن يكون هناك احترام مقابل، موضحا أن السؤال بشأن رحيله عن النادي استفزه وشعر بعدم الاحترام وبالتالي كان رده قويا خاصة بعد الخسارة والخروج من كأس السوبر.

أضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي، أن الفريق لعب مواجهة قوية أمام فيوتشر وكان يستحق الفوز والتأهل، ولكن لم يكن التوفيق بجانب اللاعبين في ضربات الترجيح بالنهاية، ورغم أن بيراميدز كان الأقرب ٣ مرات لحسم النتيجة خلال ركلات الترجيح، ولكن لغة ضربات الترجيح تعتمد على التركيز وهو ما غاب عن بعض اللاعبين في التسجيل وبالتالي كانت الخسارة والخروج من كأس السوبر، مؤكدا أن لغة الرياضة هي التنافس وكان لابد من تهنئة فيوتشر على الفوز والتأهل للنهائي.

وحول مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها غدا على المركز الثالث والرابع للسوبر المصري قال إنه سيمنح الفرصة لعدد كبير من العناصر التي لم تكن تشارك باستمرار في هذا اللقاء، لأنها فرصة جيدة لإظهار جودة الفريق وهو كمدير فني يثق في جميع لاعبيه ولا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطيي، وكعادة بيراميدز سيلعب على الفوز في اللقاء بأي حال من الأحوال.

أكد باتشيكو، أنه يختار اللاعبين للمشاركة في المباريات وفقا لرؤيته وجاهزيتهم البدنية والفنية، وللأسف الشديد يغيب التوفيق عن الفريق رغم أنه يلعب بقوة في جميع مبارياته ولا يسجل العديد من الفرص التي تتاح للاعبين، وحتى المباريات التي خسرها في الدوري أو دوري الأبطال وكذلك السوبر، كان هو الطرف الأفضل، ولكن غاب التوفيق فقط في تسجيل الفرص الكثيرة التي شاهدها الجميع، بجانب أن الفريق دائما يعاني من إصابات عديدة بشكل مستمر منذ بداية الموسم، وهو ما يجعله يعدل من خططه ويؤثر بالطبع على عديد من القرارات، ومشددا على أنه يثق في الحارس أحمد ميهوب وظهوره بشكل مميز في التدريبات، وبعد إصابة أحمد الشناوي تعرض إكرامي لنزلة برد شديدة وغاب عن التدريبات، وبعد عودته وعدم جاهزيته بدنيا، كان ميهوب يؤدي بشكل قوي وبالتالي لعب بشكل قوي وكان على قدر المسئولية وظهر بمستوى رائع أمام صن داونز وكذلك فيوتشر.

شدد على أن الفريق لا ينظر إلا للفوز في جميع مبارياته وحاليا يسعى لإشراك جميع العناصر وعودة الغائبين منذ فترة طويلة، وننتظر الأفضل من جميع اللاعبين في المرحلة المقبلة، والفريق يمتلك مجموعة مميزة من العناصر في جميع المراكز ويسعى حاليا لإشراك أحمد توفيق وسيف جعفر وغيرهم من الأسماء التي يثق فيهم وعلى الجميع مسئولية الفوز ولا بديل غيره.

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