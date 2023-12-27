ارتفاع شهداء مستشفى الهلال الأحمر بسبب مجاز.ر الاحتلال

ارتفع عدد الشهداء أمام مستشفى الهلال الأحمر في خان يونس إلى 18 شهيدًا جراء قصف إسرائيلي على المكان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وارتفع العدد في ظرف دقائق من 10 شهداء إلى 11 إلى 18 حتى الآن في المجزرة التي ارتكبها طيران الاحتلال أمام مستشفى الهلال الأحمر في خانيونس.

وفي مخيم المغازي ومنذ ساعات الصباح وصل عدد الشهداء إلى ٦ شهداء وإصابات بقصف استهدف مدرسة البنات الإعدادية.

وسقط مصابين في قصف مدفعي لمنزل آل أبو عويضة ببركة الوز.



كذلك أصيب شاب برصاص قناصة شرقي المخيم، كما تم قصف مصنع التحرير شمال غرب المخيم.

وشن الاحتلال سلسلة أحزمة نارية في محيط موقع 13 والطريق الواصلة مع البريج.

كذلك قصف الاحتلال أراض زراعية في أنحاء متفرقة من المكان.

وجرى استهداف المكان بقنابل الفسفور في محيط مدرسة الثانوية.