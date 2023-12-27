مافيش مبادي وقيم.. خالد الغندور يفتح النار على مجلس الزمالك بسبب فتوح

علق الإعلامي خالد الغندور على تجديد الزمالك لفتوح بعد عرضه للبيع .

وقال الغندور في برنامجه الإذاعي :" مافيش حاجه اسمها قيم ومبادئ في كرة القدم ، في حاجه اسمها مصلحتي إيه أعملها ، ماينفعش مجلس ادارة الزمالك يعرض فتوح للبيع وبعد كدا يعلن التجديد.

واضاف :" فتوح إضافة للنادي الزمالك بس لازم يتعلم من اللي فات لازم يعرف انه مش هيقدر يخرج تاني من المعسكر تاني ".

أكد سمير صلاح، وكيل اللاعب أحمد فتوح، أن تجديد أحمد فتوح، لاعب الزمالك، لناديه، جاء بعد تدخل المخلصين، وأن أحمد فتوح ابن من أبناء نادي الزمالك.

وقال وكيل اللاعب أحمد فتوح، في تصريحات تلفزيونية، إن فتوح محب لـ نادي الزمالك، وإنه فضل النادي على الأموال، وإن الزمالك في طريقه لضم 4 صفقات جديدة سوبر.