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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| نصائح للتعامل مع الشبورة المائية في الصباح.. مرسيدس E 200 موديل 2023 بالسعر الرسمي

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يتوافر داخل سوق السيارات المصري للمستعمل عدد غير محدود من إصدارات السيارات المستعملة ، وانتشرت تلك الطرازات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بالسوق المصري ، بالإضافة الي أن السيارات المستعملة تتميز بسهولة إعادة بيعها من جديد ، بالإضافة الي توافر قطع غيارها بسهولة .

 

ظهرت سيارة مرسيدس E 200 بـ سوق السيارات المصري خلال عام 2023 ، وتعتبر E 200 من أحدث إصدارات شركة مرسيدس الألمانية المتوافرة بالسوق المصري للسيارات، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من المشاكل ، وتنتمي E 200 الي فئة السيارات السيدان .

 

الشبورة المائية التي تظهر علي الطرق السريعة خلال فصل الشتاء وتؤدي الي وقوع الكثير من الحوادث ، بالإضافة إلي أن هناك الكثير من سائقي السيارات يسيرون بسرعة كبيرة خلال الشبورة المائية في الصباح الباكر ، مما يؤدي الي زيادة خطر الإصابة عند وقوع الحوادث .

 

سوق السيارات المصري يتوافر به عدد كبير من طرازات الصانع الصيني ، وتوافره تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، ومن ضمن السيارات التي تتواجد حاليا بالسوق المصري رغم الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي شانجان UNI-T موديل 2024 الجديدة ، وتنتمي شانجان UNI-T لفئة السيارات الـ SUV  الرياضية متعددة الاستخدامات .

 

كشفت شركة لامبورجيني  عن سياراتها الخارقة الجديدة لامبورجيني ريفويلتو، وتم تصنيع سيارة ريفويلتو لتحل مكان سيارة لامبورجيني  أفينتادور .

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