نهائي كأس السوبر.. مدرب فيوتشر: أعرف الأهلي جيدًا.. والمباراة لن تكون سهلة

شارك الإعلامي إسلام صادق، متابعيه تصريحات مدرب مودرن فيوتشر قبل لقاء الأهلي في نهائي السوبر المصري.

ونقل "صادق"، عبر حسابه على فيسبوك، تصريحات “ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، والتي قال خلالها، إن "مواجهة الأهلي صعبة، ونواجه فريقًا كان يخوض مباريات بكأس العالم للأندية منذ أيام”.

وتابع مدرب فيوتشر “الأهلي لديه أفضل اللاعبين في مصر نحترمهم كثيرًا، ولكن نؤمن أننا نستطيع مواجهتهم”.

وأكد “لا نعتمد اللعب بطريقة معينة في حالة امتلاكنا للكرة نهاجم، والعكس لدينا استراتيجية سوف نعتمد عليها أمام الأهلي”.

وتابع "أحاول إيجاد الحلول عن المشكلات المتاحة، أعرف الأهلي جيدًا والمباراة لن تكون سهلة، ولكن نبحث عن الفوز، محمود جنش حارس مرمى الفريق من أفضل اللاعبين الذين دربتهم".