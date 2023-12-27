رغم العقوبات.. مسئولو كوريا الشمالية يحضرون اجتماع نهاية العام في سيارات فاخرة

كشفت لقطات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الأربعاء، عن وصول كبار المسئولين الكوريين الشماليين لحضور اجتماع نهاية العام لحزب العمال الحاكم في سيارات فاخرة، على الرغم من العقوبات الدولية التي تحظر تصدير السلع الفاخرة إلى الشمال.

وحسب ما نقلته وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، أظهرت لقطات من التلفزيون المركزي الكوري الشمالي رئيس الوزراء كيم توك-هون، وسكرتير شؤون المنظمات في حزب العمال الحاكم جو يونج-وون، ورئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى تشوي ريونج-هيه؛ في سيارات "مرسيدس بنز" من الفئة "S" أثناء توجههم إلى اجتماع الحزب.

وأظهرت اللقطات جنديا يرافق رئيس الوزراء كيم أثناء خروجه من المقعد الخلفي لسيارة ليموزين من الجيل الثامن من الفئة "S".

كما ظهر كل من "جو" و"تشوي" في مقعد السائق في سيارات فاخرة يُفترض أنها سيارات سيدان من الجيل التاسع والثامن من الفئة "S" أيضا.

وأظهر مقطع فيديو مدته 10 دقائق والذي نشرته وسائل الإعلام الحكومية أيضا سيارة من الجيل الثاني من "مرسيدس-مايباخ" من الفئة "S" متوقفة في مكان قريب، ويُفترض أنها مملوكة للزعيم الكوري الشمالي.

وظهرالزعيم الكوري علنا في مركبات مختلفة من طراز "مرسيدس-مايباخ" من الفئة "S"، بما في ذلك عند حضوره حفل تهنئة للجنود على إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب هذا الشهر.

وفي أغسطس 2020، تم رصده في مقعد السائق لسيارة رياضية متعددة الأغراض يُفترض أنها "لكزس LX 570".

وتخضع تلك المركبات لعقوبات الأمم المتحدة التي تحظر توريد السيارات الفاخرة إلى كوريا الشمالية.