بدون تكاليف .. طريقة عمل كيكة البرتقال لأطفالك

قدّم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل كيكة البرتقال..

مكونات كيكة البرتقال

٣ بيضات

١ كوب عصير برتقال محلى(يحتوى على السكر)

٢ كوب طحين

كوب الا ربع زيت

كوب الا ربع سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

٢ ملعقة كبيرة بيكنج باودر

طريقة التحضير

خفق البيض والفانيليا في الخلاط حتى يفتح لون البيض من ٣ إلى ٤ دقائق

ثم إضافة السكر والاستمرار في الخفق إضافة الزيت

ثم إضافة العصير والاستمرار في الخفق

إضافة الخليط إلى كوبين من الطحين المنخول مسبقا و٢ ملعقة بيكنج باودر

خفق الخليط بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط

خبز الكيك في الفرن درجة حرارة ١٦٠ لمدة ٤٥ دقيقة