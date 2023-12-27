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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يجتمع مع الخطيب لحسم مستقبل نجم الأهلي

صدى البلد

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن كواليس اجتماع كولر مع محمود الخطيب رئيس النادي؛ لتحديد مستقبل اللاعب أليو ديانج نجم الأهلي.

وكتب أحمد حسن: "كولر يجتمع مع الخطيب ولجنة التخطيط عقب السوبر لحسم مستقبل أليو ديانج وتحديد الراحلين".

وكشفت تقارير قطرية عن اقتراب المالي أليو ديانج من الرحيل عن صفوف فريق الأهلي في انتقالات يناير المقبلة، إلى أحد أندية الدوري القطري.
 

ونشر الحساب الرسمي لـ قنوات الكأس القطرية عبر الحساب الرسمي على موقع X: "مصادر للكأس.. المالي أليو ديانج لاعب الأهلي المصري مرشح للانضمام إلى أحد أنديتنا في يناير المقبل.

ويعاني أليو ديانج في الفترة الحالية من عدم المشاركة بشكل أساسي مع الأهلي، حيث لم يبدأ أساسيًا في أي لقاء من الثلاث لقاءات في بطولة كأس العالم للأندية، ودخل بديلًا في لقاء الاتحاد السعودي.

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