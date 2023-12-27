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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انخفاضات قريبة .. متحدث الحكومة يزف بشرى بشأن أسعار السكر

السكر
السكر

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ملف ضبط أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية وزيادة المتاح منها أمر يحظى بأولوية قصوى لدى رئيس الوزراء وأمر محل متابعة يومية من رئيس الوزراء مع كافة الجهات المعنية، وخلال الفترة الماضية، وخاصة خلال اجتماع الأسبوع الماضي لمجلس الوزراء استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية العديد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضبط الأسعار وزيادة المتاح من السلع الأساسية خاصة فيما يتعلق بالسكر. 

حديث عن أزمة غلاء الأسعار 

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن وزارة التموين ضخت 245 ألف طن من السكر في الأسواق، ووزارة التموين تتابع الأسواق والوزارة تتوقع انخفاض أسعار السكر في الفترة المقبلة بالتزامن مع بدء موسم قصب السكر من الشهر المقبل. 

وتابع أن مجلس الوزراء يتابع الأسواق بصفة مستمرة، وسيتم إعلان أي قرارات أو مبادرات جديدة خلال الفترة المقبلة، والحكومة تتابع الأمر بصفة يومية ويحتل أولوية قصوى لدى رئيس الوزراء. 

واستكمل أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات والمبادرات من أجل ضبط الأسواق في ضوء الاهتمام الكبير من المجلس بملف الأسعار في الأسواق. 

مجلس الوزراء غلاء الأسعار عزة مصطفي برنامج صالة التحرير قناة صدي البلد السكر

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