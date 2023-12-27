مبادرة مجاهد نصار لتخفيض أسعار السلع أنهت أزمة سلعة السكر في شبرا

قضت على احتكار التجار

قال الكاتب الصحفي زين العابدين ، أن مبادرة النائب مجاهد نصار بإطلاق منافذ ومعارض متنقلة لتخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية في شبرا الخيمة أنهت أزمة ارتفاع سعر السكر في شبرا الخيمة واحتكاره وأجبرت التجار على بيعه للمواطنين بأسعار مخفضة ، بعد أن قام النائب مجاهد نصار بضخ كمية كبيرة من السكر مخفض الثمن في كل أنحاء شبرا الخيمة عبر سيارات متحركة محملة بأطنان من السكر تجوب جميع ميادين شبرا الخيمة لتوفيره للمواطنين

و أضاف الكاتب الصحفي زين العابدين رشدي في تصريحات لصدى البلد أن المبادرة التي أطلقها نصار بالتعاون مع شركة الياسمين لتعبئة المواد الغذائية في شرق شبرا الخيمة لتوفير السكر بسعر 27 جنيهاً للكيلو تأتي تنفيذاً لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية للتخفيف عن كاهل المواطنين ومواجهة الغلاء وجشع واحتكار التجار في إطار دعم مؤسسات الدولة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية

و أكد رشدي في تصريحات لقناة صدى البلد برنامج صالة التحرير أن مبادرة النائب مجاهد نصار ساهمت بقوة في توفير سلعة السكر في كل مكان في شبرا الخيمة بالكميات التي يطلبها المواطن سواء بالكيلو أو الباكتة وذلك لمدة ستة أشهر حتى بعد انتهاء شهر رمضان ، مضيفاً أن ذلك أجبر المحتكرين لسلعة السكر من التجار على تخفيض أسعاره بعد لجوء المواطنين إلي الشراء من المبادرة

و أوضح "رشدي" أن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية شارك في افتتاح معارض النائب مجاهد نصار لتخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية بشبرا الخيمة برعاية مؤسسة الياسمين لتعبئة المواد الغذائية ، والتنسيق مع مديرية التموين بالقليوبية و رجل الأعمال عادل أبو الخير ، وياسمين عادل أبو الخير ، حيث تم توفير كافة احتياجات ومتطلبات سكان شبرا الخيمة شرقاً وغرباً من سلعة السكر