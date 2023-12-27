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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تعمير سيناء : تنمية أرض الفيروز تبدأ من القناة

سيناء
سيناء

تحدث المهندس ناجي إبراهيم، رئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء، عن دور التنمية في حماية الأمن القومي المصري في سيناء.

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وقال المهندس ناجي إبراهيم، رئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "اليوم"، على قناة "dmc"،: "سيناء تقع في بؤرة اهتمام القيادة السياسية لما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي مميز".

 

وأضاف المهندس ناجي إبراهيم، رئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء،: "سيناء لها أهمية استراتيجية للأمن القومي المصري"، لافتا: "تنمية وحماية سيناء الأساس، وحماية سيناء يبدأ من تنميتها وتعميرها".


وأوضح أن الدولة المصرية اهتمت بالبنية التحتية في سيناء، خاصة مشروعات المياه والصرف الصحي والطرق العملاقة، حيث تم إنشاء أكثر من 45 محطة تحلية بالإضافة إلى شبكات المياه والصرف الصحي وصلت إلى تغطية تجاوزت 85%، وتم إنشاء أكثر من 5000 كيلو متر من الطرق، واليوم سيناء بها طرق عملاقة تضاهي كل الطرق بالجمهورية.

 

وأشار: "حماية وتنمية سيناء بدأ من خلال تطهيرها من الإرهاب، ثم الاهتمام بالبنية التحتية والمشروع القومي الذي أطلقه الرئيس السيسي في عام 2014 لحماية وتنمية سيناء".

 

تابع أن تنمية سيناء تبدأ من القناة حيث تم ربطها بمحافظات الدلتا والوادي من خلال الأنفاق العملاقة التي تم إنشاءها، موضحا أنه منذ عام 2014 تم إنشاء 5 أنفاق، إضافة إلى الكباري العائمة والمعديات التي سهلت وربطت سيناء بمحافظات الدلتا والوادي، وأصبحت سيناء مرتبطة ارتباط وثيق بالوطن الأم.

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