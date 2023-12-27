الفيومي: إطلاق منصة «حافز» يزيد إسهام القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي القومي

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، حرص واهتمام الحكومة علي دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد قاطرة النمو الاقتصادي وأحد أهم القطاعات المحفزة للاقتصاد الوطني، موضحا أن دعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أولوية قصوى.

وأشاد الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، بمجهودات اتحاد الغرف التجارية المصرية بإنشاء عدد من المنصات النشطة لتقديم المساعدة الفنية والمنح، والوصول إلى التمويل، والمشاركة في عشرات المعارض والمؤتمرات لمئات الشركات الناشئة، وربطها بنظيراتها من جميع أنحاء العالم.

وأضاف رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن إطلاق منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والشركات الناشئة؛ يزيد إسهام القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي القومي.

وأوضح أن منصحة حافز، هي المنصة الأولى من نوعها في دعم الشركات المصرية، وهي منصة إلكترونية متكاملة وموجهة لدعم القطاع الخاص، وتتيح للشركات المصرية الوصول إلى جميع المؤسسات المانحة “ماليا" و"فنيا” من “شركاء التنمية، الوكالات، الحكومة، مجتمع الأعمال المحلي”، من خلال عمل التشابك والربط الحقيقي بين الشركات ومقدمي الخدمات، والدعم المالي والفني والاستشارات.

وثمَّن أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، جهود الحكومة في توفير الشراكات الدولية والمؤسسات الداعمة لنمو الشركات المستثمرة في مصر وخاصة شركات ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتحقيق رؤية الدولة الهادفة لزيادة إسهام القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 65% خلال 3 سنوات.