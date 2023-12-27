قناة عبرية تكشف مفاجأة: الشاباك الإسرائيلي تجاهل معلومات تتعلق بعملية طوفان الأقصى

أفادت القناة الـ12 العبرية، اليوم الأربعاء، بوصول معلومة ذهبية للشاباك الإسرائيلي بشأن تخطيط حماس لهجوم 7 أكتوبر، لكن تلك المعلومة لم تصل للقيادة العليا.

وأضافت: “وصل تحذير ملموس بأن حماس تخطط لشن هجوم في “يوم الغفران” إلى الشاباك في الصيف.. ولكن المعلومات تم تصنيفها على أنها غير مهمة”.

وفي وقت سابق من اليوم، نفت حركة المقاومة “حماس” صحة ما ورد من قبل الحرس الثوري الإيراني حول أسباب معركة “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر الماضي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.

وذكرت أن أهم أسباب عملية طوفان الأقصى؛ أنها تأتي ردا على الأخطار والمخططات بشأن المسجد الأقصى.

وأكدت حماس، أن أعمال المقاومة الفلسطينية، تأتي ردا على عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني يوميًا ودفاعا عن المقدسات.