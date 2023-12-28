انتهاء قافلة عين شمس التنموية بمحافظة قنا "قرية المفرجية - مركز قوص"

تواصل اليوم فعاليات القافلة التنموية الشاملة لجامعة عين شمس بمحافظة قنا " قرية المفرجية - مركز قوص " والتي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنتهي القافلة نشاطها اليوم 28 من ديسمبر الجارى..

وكان قد افتتح اللواء طيار أشرف غريب محافظ قنا قافلة جامعة عين شمس التنموية، مشيدا بدورها المتميز في تقديم الخدمات والقوافل الطبية الشاملة لاهالي المحافظة والذي يأتي في إطار مبادرة حياة كريمة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأشارت النائبة نجلاء باخون عضو مجلس النواب بمحافظة قنا الي الاقبال الشديد خلال فعاليات اليوم الاول لقافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة والتي تقام بالوحدات الصحية ضمن مباردة حياة كريمة بالقرية .

وأعرب جمال يوسف عضو بجمعية (انا مصري ) بقنا عن تقديره لدور جامعة عين شمس والذي ظهر من خلال القوافل والخدمات التي تقدمها لاهالي المحافظة .

وأبدي عمدة القرية حسين علي سعيد بقرية المفرجية سعادته بالقافلة والخدمات المقدمة للاهالي في جميع التخصصات .

وتتضمن القافلة خدمات طيبة لتخصصات مختلفة لأهالي القرية منها " الباطنة عامة و أنف وأذن و أطفال و عظام و جلدية و قلب و مخ و أعصاب و الرمد و الصدر و أمراض نساء" مع تقديم الأدوية اللازمة لهم بالمجان، الي جانب توزيع أجهزة تعويضية (كراسي طبية - عكاز طبي) وكذلك تحديد مستوى وعمل استكتاب بالتعاون مع مركز تعليم الكبار بالجامعة وعمل بعض الندوات والأنشطة والحملات التوعوية لأهالي القرية .