نجم الأهلي السابق: فريقنا تفوق على نفسه في كأس العالم للأندية

قال عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق، إن الأهلي تفوق على نفسه في كأس العالم للأندية وتحديدا في مباراة اتحاد جدة، والتي أظهرت تألقا واضحا من اللاعبين سواء حسين الشحات، أو كهربا أو بيرسي تاو وما إلى ذلك.

كأس العالم للأندية

أضاف "الحديدي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن مارسيل كولر حينما وصف أن النادي الأهلي هو النسر الذي ينقض على فريسته؛ كان يحفز لاعبيه، ونجح الفريق بالفعل في الحصول على برونزية كأس العالم للأندية.

وتابع نجم الأهلي السابق، أن النادي الأهلي البعض يقلل أنه خسر من فلومنينسي ويرى انه فريق ضعيف، الفريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، وبعض لاعبي الفريق البرازيلي مطلوبين في الدوريات الأوروبية الكبرى في الوقت الحالي، لافتا إلى أن المحصلة أن النادي الأهلي تفوق على نفسه في كأس العالم للأندية.