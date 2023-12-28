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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

«آداب حلوان» تعلن رابط الحجز في البرامج التدريبية بمركز اللغات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز، حيث يحرص مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب على عقد العديد من الدورات التدريبية التي تؤهل الطلاب، هذا إلى جانب اهتمام الجامعة بتوفير معامل متخصصة وقاعات مجهزة بأحدث الأجهزة لإتاحة مثل هذه الدورات.


وأوضحت إدارة مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان أنه على الراغبين في الحجز سرعة التوجه إلى مركز اللغات بصورة البطاقة، وكشفت أنه  يتم الإعلان عن بدء  كل دورة فور اكتمال العدد.  

ونوّه المركز أنه يمكن التسجيل في الدورات التدريبية من خلال رابط صفحة المركز التالية

 

وافتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان يوم الجاليات لـ الطلاب الوافدين الذى نظمته رعاية الشباب بكلية الطب بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية لتبادل الثقافات بينهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجى، الدكتور عماد أبو الدهب، نواب رئيس الجامعة، وإشراف وحضور الدكتورة رشا رفاعى القائم بعمل عميد الكلية، الدكتورة سماح بسطاوي القائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد عبد الغنى مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

حيث اشترك باليوم 14 جالية من طلاب الكلية من دول (السودان والسعودية واليمن وسوريا والهند ونيجيريا والأردن والبحرين وجيبوتي وتشاد وعمان والصومال وأريتريا)، بالإضافة إلى الطلاب المصريين.

وقام طلاب كل جالية بارتداء الملابس الشعبية لدولتهم وتجهيز الوجبات والمشروبات الشعبية عندهم وضع العديد من المقتنيات والصور التي تمثل دولتهم.

وخلال جولة الدكتور السيد قنديل وقيادات الجامعة لكل جالية، استمعوا لشرح لكل جالية حول تنوع الثقافات داخل البلد والأكلات الشعبية والمشروبات وتراث كل دولة.

وفي كلمته اعرب  رئيس الجامعة عن سعادته بتكاتف الطلاب من مختلف الجنسيات، والرسائل التى يعبر عنها هذا المشهد وهذا التجمع من الجاليات المختلفة، ووجّه الشكر للطلاب على إظهارهم للقيم الإنسانية في أبهى صورها كالتسامح والإخاء واحترام الحضارات بين الشعوب متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

كما أكد الدكتور قنديل على دعم جامعة حلوان الدائم لطلابها الوافدين ليس في الناحية الأكاديمية فقط، إنما يمتد هذا الدعم ليشمل كافة الأنشطة الطلابية .

وفى نهاية فعاليات اليوم تم تكريم الدكتور السيد قنديل وحرص الطلاب على أخذ الصور التذكارية مع قيادات الجامعة.

حضر فعاليات اليوم هشام رفعت أمين عام الجامعة، الدكتورة مها عبد الرحيم، فريدة محمد هاشم أمناء الجامعة المساعدين، محمد جاد مدير عام إدارة رعاية الشباب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب. 

 

Jobs Education آداب جامعة حلوان التعليم والطلاب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتور شادى الكردى

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