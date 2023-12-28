أخبار التعليم ..اعرف التخصصات بجامعة الملك سلمان لطلاب علمي علوم للتقديم بالتيرم الثاني... دورات تدريبية بمركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اعرف التخصصات بجامعة الملك سلمان لطلاب علمي علوم للتقديم بالتيرم الثاني

أعلنت جامعة الملك سلمان الدولية في إطار سعيها إلى التميز على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وفي مجالات العلوم الأساسية والبحث العلمي، عن تقدم كلية العلوم ثلاث برامج مميزة:



مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة ينظم عددا من الدورات التدريبية

يُنظم مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، عدداً من الكورسات والدورات التدريبية لتعلم اللغات منها اللغة ايطالية، مؤكدًا أنه تم تصميم دورتنا لأولئك الذين يرغبون في تعلم اللغة الإيطالية من الصفر أو تعزيز معرفتهم الأساسية.

انتهاء قافلة عين شمس التنموية بمحافظة قنا "قرية المفرجية - مركز قوص"

تواصل اليوم فعاليات القافلة التنموية الشاملة لجامعة عين شمس بمحافظة قنا " قرية المفرجية - مركز قوص " والتي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنتهي القافلة نشاطها اليوم 28 من ديسمبر الجارى.

حقوق عين شمس تناشد طلابها بسرعة سداد المصروفات الدراسية

وجهت كلية الحقوق جامعة عين شمس، بضرورة سرعة سداد المصروفات الدراسية للطلاب في الفرقة الثانية بالشعبة الفرنسية؛ وذلك لتفادى وقف قيد الطالب، ومنعه من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024.



القمر والنجم العملاق بولوكس يتجاوران طوال الليل

تتزين سماء مصر الليلة، الخميس، بظاهرة فلكية جديدة، وهي اقتران القمر مع النجم بولوكس Pollux، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة.

«آداب حلوان» تعلن رابط الحجز في البرامج التدريبية بمركز اللغات

أعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز، حيث يحرص مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب على عقد العديد من الدورات التدريبية التي تؤهل الطلاب، هذا إلى جانب اهتمام الجامعة بتوفير معامل متخصصة وقاعات مجهزة بأحدث الأجهزة لإتاحة مثل هذه الدورات.