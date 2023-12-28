حقوق عين شمس تناشد طلابها بسرعة سداد المصروفات الدراسية

وجهت كلية الحقوق جامعة عين شمس، بضرورة سرعة سداد المصروفات الدراسية للطلاب في الفرقة الثانية بالشعبة الفرنسية؛ وذلك لتفادى وقف قيد الطالب، ومنعه من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

وأعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس أنه على جميع طلاب الشعبة الفرنسية المحولين من كليات أخرى إلى الفرقة الثانية بالكلية انتظام وانتساب سرعة سداد المصروفات الدراسية قبل يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023.

وفي سياق آخر أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس، اماكن لجان الفرقة الاولى والثانية والثالثة والرابعة لامتحانات دور يناير 2023-2024 ويمكن للطالبات معرفة الاماكن من خلال هذا الرابط اضغط هنا.

كشفت الدكتورة أميرة يوسف، عميدة كلية البنات بجامعة عين شمس، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تجري حتي منتصف يناير 2024 على مستوى البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، لافتة إلى أنه تم البدء فى تجهيز الاختبارات الاليكترونية للطلاب وتجهيز الكنترولات.

وأشارت عميدة كلية البنات بجامعة عين شمس، إلى أن هناك تحولا رقميا كاملا في العملية الامتحانية وتظهر النتيجة فى نفس يوم الامتحان.

وأضافت أن كل الامتحانات إليكترونية وتكون عبارة عن اختيار من متعدد، أما فى امتحانات الدراسات العليا تكون الاختبارات مزيج بين اختبارات اليكترونية وأخرى مقالية أما الكنترولات بالكامل تحولت لرقمية.

ولفتت إلى أن هناك ما يقرب من 27 ألف طالبة يؤدون الامتحانات على 3 فترات يوميا حيث تجرى الاختبارات لبعض الفرق على مدار د يومين فى الأسبوع وأخرى 3 أيام فى الأسبوع.