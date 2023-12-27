وقف دائم للنار.. فرنسا تكشف تفاصيل مكالمة ماكرون ونتنياهو

أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون أبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة العمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال الإليزيه إن ماكرون أبلغ نتنياهو عبر الهاتف، بمنح المساعدات الضرورية لسكان غزة وضرورة العمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار.

وأشار الإليزيه إلى أن فرنسا ستواصل عملها "في الأيام المقبلة"، بالامتياز مع الأردن، من أجل القيام بعمليات إنسانية في قطاع غزة.

من جانبها، قالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، إن نتنياهو بحث، اليوم الأربعاء، هاتفيًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الحرب المستمرة في غزة وهجمات مليشيا الحوثيين المتكررة على السفن في البحر الأحمر.

وقال مكتب نتنياهو إنه تحدث هاتفيًا مساء اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وناقش معه الهجمات المتكررة على السفن في البحر الأحمر من قبل الحوثيين في اليمن، والمناوشات عبر الحدود بين القوات الإسرائيلية وحزب الله اللبناني والحرب المستمرة في غزة.

وأضاف مكتب نتنياهو في بيانه أن رئيس الوزراء شكر ماكرون على مشاركة فرنسا في الدفاع عن حرية الملاحة في البحر الأحمر، واستعدادها للمساعدة في إعادة الأمن إلى الحدود بين لبنان وإسرائيل.

ولفت إلى أن نتنياهو أطلع ماكرون أيضا على الحرب في غزة لتدمير حماس وجهود إسرائيل لإعادة الرهائن المتبقين.